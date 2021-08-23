رجال حزب الله.. يُطفِئُون العين الوحيدة للعين الأمريكية العوراء

العالم – يقال ان

حساب "تويتر" الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، نشرت صورة الرجل، وزعمت انه:"أشرف على العمليات العسكرية للتنظيم في العديد من دول الشرق الأوسط"، كما أنه:"حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى وقام بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حلفاء تنظيم حزب الله اللبناني في اليمن".

هذه ليست المرة الاولى التي تنشر فيه امريكا صورة الرجل، فقبل ثلاث سنوت نشرت صورته الى جانب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح ‏العاروري، وشخص ثالث إدعت انه إسمه هيثم علي طبطبائي، وقدمته على انه قيادي في حزب الله، وخصصت خمسة ملايين دولار كمكافأة لمن يدلي بمعلومات عنهم.

من الواضح ومن خلال المعلومات المنشورة في المنشور الامريكي، ان هذا الرجل من المقاومين للهيمنة الامريكية، والرافضين للاحتلال الاسرائيلي، والداعمين للشعوب المستضعفة التي تتعرض للعدوان الامريكي الاسرائيلي العربي الرجعي كالشعب اليمني، فهو اذا من الاحرار الابطال، الذين يمثلون الانسان العربي والمسلم الاصيل.

الارهابي من وجهة نظر الثلاثي المشؤوم، امريكا و"اسرائيل" والرجعية العربية وانظمة عرب التطبيع والردة، هم حزب الله وحماس والجهاد الاسلامي وانصارالله والحشد الشعبي وجميع فصائل المقاومة، فجريمة هذه الفصائل هي رفض الاحتلال والهيمنة والعنصرية والعدوان، وهو رفض يبدو انه لا يتفق مع الاستراتيجية الامريكية، التي تعمل على ترويض الشعوب العربية والاسلامية، من اجل ان ترضخ للمحتل والغاصب الاسرائيلي، وتعتبر احتلاله للمقدسات الاسلامية كقدر الهي لايمكن التملص منه، وهي استراتيجية باتت على مهب الريح، بفضل هؤلااء الاحرار الذين يطاردهم الارهاب الامريكي والعنصرية الاسرائيلية والدولار النفطي السعودي القذر.

العالم اليوم اصبح اكثر معرفة بألاعيب السياسة الامريكية، ولم تعد تنطلي عليه الاكاذيب الامريكية، فالشعوب ترى في عداء، امريكا و"اسرائيل" والرجعية العربية، للمقاومة الاسلامية، وسام شرف واعتزاز على صدور رجالها. فلو كان هناك من عدالة على الارض، لكان امثال بيل كلينتون وجورج بوش وباراك اوباما، مطاردين من قبل تلك العدالة، لقتلهم 11 مليون مسلم وعربي خلال 24 عاما فقط.

العدالة الامريكية المزيفة، هي التي صنعت القاعدة وطالبان، وهي التي وصفتهم بالثوار والمجاهدين واسلحتهم، وهي التي جردتهم من هذه الصفات، واعتبرتهم ارهابيين وحاربتهم، فكان كبار مسؤولي امريكا يلتقطون الصور التذكارية معهم، وبعد ذلك قامت بنشر صورهم كمطلوبين لهذه العدالة.

يكفي العدالة الامريكية عارا، انها تدعم وتسلح اكبر كيان ارهابي في المنطقة وهو الكيان الاسرائيلي، وتقوم بالتغطية على جرائمه في قتل اطفال ونساء فلسطين، وتمارس كل انواع الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية والنفسية، ضد كل بلد او شعب او تنظيم او حزب او شخصية، يقاوم الارهاب الاسرائيلي، الذي تجاوز حدود فلسطين الى لبنان وسوريا والعراق والاردن والمنطقة برمتها.

الارهاب الامريكي الاسرائيلي، لم يرهب رجال، كالذين يطاردهم الارهاب الامريكي، الذين انهوا اسطورة "الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر"، وانزلوا امريكا من عليائها وطمسوا بها بالوحل، فأطفؤوا العين الوحيدة للعدالة الامريكية العوراء، فلم تجد من وسيلة، سوى عرض المكافآت للوصول الى هؤلاء الرجال الذين اذلوها واذلوا ربيبتها، فكثفت بذلك حقيقة عجزها ويئسها امام العالم اجمع، بل كثفت ايضا حقيقة كم هي منبوذة ومكروهة من العالم، ويكفي نظرة سريعة الى خروجها الذليل والعار من افغانستان، بعد احتلالها على مدى عقدين من الزمن.