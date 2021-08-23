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هذه قصة سائق سيارة إسعاف فقد حياته لإنقاذ حياة شخص أخر

هذه قصة سائق سيارة إسعاف فقد حياته لإنقاذ حياة شخص أخر
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام سعودية بمصرع سائق سيارة إسعاف بعدما قطع مسافة تبلغ 400 كيلومتر لإنقاذ مريض تطلبت حالته الصحية نقله بشكل عاجل إلى مستشفى.

العالم - السعودية

وأوضحت هذه الوسائل في تقرير، أن سائق السيارة، محمد بن سعد السبيعي، قطع 400 كيلومتر لنقل المريض إلى مستشفى رنية العام إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وأوصله إلى المجمع بسلام لكن في طريق العودة تعرضت سيارة الإسعاف إلى حادث مروري شنيع على طريق الخرمة-رنية نتج عنه وفاة السائق.

وأضافت أن الحادثة أسفرت كذلك عن إصابة 5 أشخاص آخرين بينهم طبيب وممرضة وركاب سيارة أخرى.

وأشار المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سراج الحميدان، إلى أن حالة بقية المصابين مستقرة، حيث غادر الطبيب والممرضة المستشفى بعد الاطمئنان على صحتها، وبقية الحالات تتلقى العلاج اللازم.

ولفت إلى أن الجهات ذات العلاقة باشرت الحادثة في حينها بمتابعة من مدير مستشفى الخرمة العام، محمد بن شجاح السبيعي، ومدير مستشفى رنية العام، راجح بن عايض السبيعي.

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