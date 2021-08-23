واشنطن تفرض عقوبات على قائد أركان قوات الإريترية

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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن وولدييوهانيس يقود القوات الإيريترية التي تنشط في إقليم تيغراي المضطرب حيث قتل منذ بدء الصراع آلاف الأشخاص، وارتكبت عمليات قتل جماعي وجرائم تحرش جنسي وإطلاق نار على المدنيين في الشوارع وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسيان.

وأرست إريتريا قوات إلى تيغراي بعد أن بدأ الجيش الإثيوبي في نوفمبر حملة على المتمردين في الإقليم ردا على هجوم على قاعدة حكومية.

ونفت إريتريا خلال عدة أشهر نشرها قوات في تيغراي لكنها اعترفت بذلك لاحقا قائلة ما ذلك إنها غير متورطة في أي انتهاكات لحقوق الإنسان.