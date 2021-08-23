مخاوف من تجاوز الصراع خارج حدود افغانستان وعملية عسكرية ضد الإرهاب على تخوم بغداد

العالم - بانوراما

أكدت جماعة طالبان أن مقاتليها حاصروا القوات المناهضة لحكمها في وادي بانجشير شمال كابول، بدورها أكدت جبهة المقاومة الوطنية المناهضة لطالبان، استعدادها لقتال طويل الامد مع إبدائها أيضا نية لاجراء محادثات سلمية. يأتي ذلك في وقت حذرت الكثير من الدول من مخاطر عدم استقرار الاوضاع في افغانستان وتداعياته الاقلمية والدولية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اطلاق عملية ضد الارهاب في العراق على تخوم العاصمة بغداد.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته لقضاء الطارمية شمالي بغداد انطلاق عملية أمنية بالتعاون مع الأهالي للقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة في المنطقة.

وجاءت زيارة الكاظمي للطارمية بعد ايام على وقوع هجوم ارهابي استهدف قوات الحشد الشعبي، وراح ضحيته أربعة شهداء وثمانية جرحى.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.