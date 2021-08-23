الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مخاوف من تجاوز الصراع خارج حدود افغانستان وعملية عسكرية ضد الإرهاب على تخوم بغداد

الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، المخاوف من تجاوز تداعيات الصراع الى خارج حدود افغانستان وفي ملفه الثاني يناقش العملية العسكرية ضد الارهاب في العراق على تخوم العاصمة بغداد.

العالم - بانوراما

أكدت جماعة طالبان أن مقاتليها حاصروا القوات المناهضة لحكمها في وادي بانجشير شمال كابول، بدورها أكدت جبهة المقاومة الوطنية المناهضة لطالبان، استعدادها لقتال طويل الامد مع إبدائها أيضا نية لاجراء محادثات سلمية. يأتي ذلك في وقت حذرت الكثير من الدول من مخاطر عدم استقرار الاوضاع في افغانستان وتداعياته الاقلمية والدولية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اطلاق عملية ضد الارهاب في العراق على تخوم العاصمة بغداد.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته لقضاء الطارمية شمالي بغداد انطلاق عملية أمنية بالتعاون مع الأهالي للقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة في المنطقة.

وجاءت زيارة الكاظمي للطارمية بعد ايام على وقوع هجوم ارهابي استهدف قوات الحشد الشعبي، وراح ضحيته أربعة شهداء وثمانية جرحى.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

هل تنضم أفغانستان لمبادرة الحزام والطريق الصينية؟

واشنطن تهدد طالبان في حال منع الأمريكان من مغادرة افغانستان

شاهد: طالبان تسعى لخروج القوات الاجنبية من افغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هذا مادار في لقاء ملك الأردن بالرئيس الروسي في موسكو

هيومن رايتس: لا دليل على استخدام الفصائل الفلسطينية للأبراج التي دمرها الاحتلال

واشنطن تفرض عقوبات على قائد أركان قوات الإريترية

سلطنة عمان تعلن شروطها للسماح لرعايا الدول المحظورة بدخول أراضيها

معارض بحريني: آن الأوان لتدخل المجتمع الدولي للإفراج عن الدكتور السنكيس

شاهد.. وزير أفغاني سابق يعمل موزع طعام في ألمانيا