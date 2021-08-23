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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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أفغانستان..مخاوف من تجاوز تداعيات الصراع الى خارج الحدود
أ ف ب: ألمانيا تجري محادثات لمواصلة عمليات الإجلاء من مطار كابول بعد 31 آب/اغسطس
مراسل العالم: استشهاد مدني يمني بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة
الرئيس رئيسي: على مختلف المكونات الأفغانية أن تعتبر انسحاب القوات الأمريكية نقطة تحول وأن تتوصل إلى نموذج حكم مقبول لدى جميع الشرائح
الرئيس رئيسي: إيران كانت ولازالت تسعى من أجل احلال السلام والاستقرار في أفغانستان ومستعدة للتعاون مع أي جهة لاستتباب الأمن في هذا البلد
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمستشار النمساوي سباستيان كورتس يبحثان في اتصال هاتفي تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات في أفغانستان
أ ف ب: حركة طالبان تحذر من "عواقب" في حال إرجاء الولايات المتحدة سحب قواتها
رويترز: طالبان تخفض الرسوم على الوقود المستورد من إيران وبقية دول الجوار بما يصل إلى 70%
رويترز: طالبان تخفض الرسوم على الوقود المستورد من إيران وبقية دول الجوار بما يصل إلى 70%
بيان للحكومة الفرنسية: وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان يبحثان الوضع في أفغانستان خلال زيارة للإمارات تبدأ اليوم
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 23-08-2021
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الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.