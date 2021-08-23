'منصة القرم' تلمح إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا

العالم - أوروبا

وجاء في الوثيقة، التي نشرت على الموقع الرسمي للخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن المجتمعين قرروا "النظر في إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات السياسية والدبلوماسية وفرض قيود على روسيا... في حال الضرورة وإذا تطلبت تصرفات روسيا القيام بذلك".

وأشير في الإعلان إلى أن "منصة القرم" تم تأسيسها بمثابة منصة استشارية وتنسيقية لاستعادة سيطرة أوكرانيا على القرم، وأن المشاركين فيه دانوا "ضمها غير الشرعي" و"عسكرتها"، إلى جانب "انتهاكات حقوق الإنسان" المزعومة و"تغيير الوضع الديموغرافي" في شبه الجزيرة.

وجددت أوكرانيا وشركاؤها، بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وعدد من الدول الأوروبية، التأكيد على عدم اعترافهم بانضمام القرم لروسيا، ودعوا موسكو في الوقت ذاته إلى "الانضمام لجهود منصة القرم الدولية لإنهاء الاحتلال المؤقت لجمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول".

يذكر أن روسيا استنكرت عقد اجتماع "منصة القرم"، مشيرة إلى أنه يستند إلى مواقف مسيسة، وله طابع معاد لروسيا.

وأكدت روسيا مرارا أن مسألة تبعية القرم غير قابلة للنقاش بعد انضمام القرم وسيفاستوبول إلى روسيا في أعقاب استفتاء شعبي عام 2014.