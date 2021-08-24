تخصيص اكثر من الف سرير في مستشفيات قوى الامن الداخلي لمرضى كورونا

العالم - ايران

وفي كلمته الاثنين خلال مراسم اقيمت عبر الفيديو كونفرانس لتكريم الاطباء والعاملين في القطاع الصحي بقوى الامن الداخلي اشار العميد حسيني الى تجهيز واعداد مستشفيات قوى الامن الداخلي التسعة في انحاء البلاد لتقديم الخدمات لمرضى كورونا وقال انه تم تخصيص اكثر من الف و 70 سريرا لمرضى كورونا وتم استقبال 450 مريضا يعانون من امراض تنفسية في المراكز العلاجية التابعة لهذه القوى.

واشار الى خدمات دائرة الشؤون الصحية بقوى الامن الداخلي للمناطق البعيدة والنائية في البلاد من خلال امكانية حصول هذه المناطق على خدمات المنظومة الطبية عن بعد (التطبيب عن بعد) في 24 نقطة في البلاد وقال: هنالك 10 نقاط في محافظة سيستان وبلوجستان و 10 نقاط في محافظة آذربيجان الغربية و 4 نقاط في محافظة كردستان قد تم تدشينها في اطار هذه المنظومة وهنالك 30 نقطة اخرى مدرجة في جدول الاعمال لضمها لهذه المنظومة خلال العام الجاري.

كما اشار الى مشروع اخر يتضمن تشكيل فرق صحية وطبية متنقلة في اطار مشروع "انصار المجاهدين" بالتعاون مع الدائرة الصحية في قوى الامن الداخلي بهدف تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق الوعرة والنائية والحدودية.

واعلن عن تطعيم 180 الفا من كوادر قوى الامن الداخلي بلقاح كورونا لغاية الان وقال ان المشاورات جارية لاستلام 150 الف جرعة جديدة من اللقاح.