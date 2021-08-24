الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن: لا نثق بـ"طالبان" ولا نقيم علاقات رسمية معها

واشنطن: لا نثق بـ
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن لدى واشنطن اتصالات مع حركة "طالبان" في أفغانستان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني وجود علاقات رسمية مع الحركة أو ثقة بها، حسب تعبيره.

العالم-الامريكيتان

وقال برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين: "نحن لا نثق بـ"طالبان" على الإطلاق، ولا يدور الحديث هناك عن أي ثقة. فالحديث يدور عن مصالحنا ومصالح الشعب الأفغاني ونحن نتواصل مع "طالبان" بشأن تلك القضايا".

وتابع المتحدث قائلا: "نحن لا نطلب منهم إذنا ما ولا نقيم أي علاقات رسمية معهم، نحن نعمل فقط ما هو بوسعنا من أجل مساعدة الإجلاء".

وأضاف برايس أن "طالبان" تعرف أن أي أعمال تعرقل إجلاء المواطنين الأمريكيين سيكون هناك رد شديد عليها.

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك ساليفان، قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن على اتصال دائم مع "طالبان" بشأن القضايا الأمنية، بما في ذلك إجلاء المواطنين الأمريكيين.

روابط ذات صلة

طالبان تشترط تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس التونسي يمدد تعليق عمل البرلمان

تركيا: أنقرة ليست مخيما للمهاجرين

قطر تعلن بدء الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي مع اليابان

إعتقال رجل أعمال مصري هارب من 577 قضية متنوعة!

دور مصري مكمل للاسرائيلي في الضغط على المقاومة الفلسطينية

 الحشد الشعبي يعلن نتائج عملياته في الطارمية شمال بغداد