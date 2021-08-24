الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. السيطرة على تسرب وقود من محطة بانياس الحرارية

سوريا.. السيطرة على تسرب وقود من محطة بانياس الحرارية
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

سيطرت فرق الصيانة في محطة بانياس الحرارية في محافظة طرطوس السورية على تسرب الوقود من أحد خزاناتها.  

العالم-سوریا

أكد رئيس نقابة عمال الكهرباء في اتحاد عمال طرطوس داوود درويش السيطرة على تسرب الفيول من أحد الخزانات بمحطة بانياس الحرارية.

وذكر درويش أن فرق الصيانة في المحطة الحرارية تمكنت من السيطرة على تسرب الفيول من أحد الخزانات نافياً أن يكون الحادث ناجماً عن عمل تخريبي.

وكان درويش أوضح في وقت سابق أن "تصدعاً واهتراء" في أحد خزانات الفيول بالمحطة الحرارية أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر لافتاً إلى أن الخزان كان مملوءا بكمية 15 ألف طن من الفيول.

من جهته، نفى المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء محمود رمضان أن يكون الحادث ناجما عن عمل تخريبي، وأكد لوكالة "سانا" أن فرق الصيانة في المحطة سيطرت على تسرب الفيول من أحد الخزانات.

روابط ذات صلة

مجهولون يفجرون خط الجبسة للغاز غربي دير الزور

اصابة 102 حالة جديدة بكورونا ووفاة 7 في سوريا

خسائر كبيرة في مخزون بحيرة الفرات بسبب استيلاء تركيا على مياه سوريا

مشاريع استثمارية جديدة بعشرات مليارات الليرات في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس التونسي يمدد تعليق عمل البرلمان

تركيا: أنقرة ليست مخيما للمهاجرين

قطر تعلن بدء الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي مع اليابان

إعتقال رجل أعمال مصري هارب من 577 قضية متنوعة!

دور مصري مكمل للاسرائيلي في الضغط على المقاومة الفلسطينية

 الحشد الشعبي يعلن نتائج عملياته في الطارمية شمال بغداد