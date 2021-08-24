سوريا.. السيطرة على تسرب وقود من محطة بانياس الحرارية

العالم-سوریا

أكد رئيس نقابة عمال الكهرباء في اتحاد عمال طرطوس داوود درويش السيطرة على تسرب الفيول من أحد الخزانات بمحطة بانياس الحرارية.

وذكر درويش أن فرق الصيانة في المحطة الحرارية تمكنت من السيطرة على تسرب الفيول من أحد الخزانات نافياً أن يكون الحادث ناجماً عن عمل تخريبي.

وكان درويش أوضح في وقت سابق أن "تصدعاً واهتراء" في أحد خزانات الفيول بالمحطة الحرارية أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر لافتاً إلى أن الخزان كان مملوءا بكمية 15 ألف طن من الفيول.

من جهته، نفى المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء محمود رمضان أن يكون الحادث ناجما عن عمل تخريبي، وأكد لوكالة "سانا" أن فرق الصيانة في المحطة سيطرت على تسرب الفيول من أحد الخزانات.