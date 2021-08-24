شاهد.. طالبان تكشف لقناة العالم عن هدفها النهائي

العالم - مراسلون

تتواصل المشاورات السياسية خلف الأبواب المغلقة بين طالبان وباقي التيارات السياسية الأفغانية، تهدف الاجتماعات لوضع اطار للنظام المقبل، نظام تسعى طالبان لعدم تكرار اخطاء الماضي فيه عبر افساح المجال أمام بقية التيارات للمشاركة فيها.

بموازاة ذلك، يعمل خبراء في مجالات الشريعة والحقوق والسياسة الخارجية على اعداد استراتيجية داخلية للمرحلة المقبلة، مرحلة تريد طالبان أن تبدأ بأسرع وقت لملء الفراغ في السلطة وهذا ما دفعها لرفض اي تمديد للحضور الأمريكي بعد الموعد المحدد نهاية الشهر الجاري وحذرت من عواقب الخطوة.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لقناة العالم:" نحن مع الحل السياسي الكامل الذي يؤدي الى نظام اسلامي قوي ان شاء الله ونستطيع ان نصل الى هذا الهدف".

ويشهد محيط مطار كابول أزمة انسانية مأساوية، الأزمة المحيطة بمطار كابول تلخص جانبا كبيرا من الوضع الأفغاني.

ووقعت صباحاً اشتباكات نارية بين قوات الأمن ومهاجمين مجهولين، الاشتباكات اسفرت عن مقتل حارس أفغاني وإصابة ثلاثة آخرين فيما شارك جنود أميركان والمان في المواجهة التي برأت طالبان نفسها من مسؤوليتها محملة الأمريكيين مسؤولية الفوضى.

وبعيدا عن المطار الانتشار العسكري لعناصر طالبان مايزال طاغيا في المدينة، تسير الحركة دورياتها للامساك بالوضع الامني وترسيخ حضورها في العاصمة.

وقال قيادي في حركة طالبان:" نحن هنا لمواجهة المشكلات التي خلقها اللصوص ونريد الدفاع عن المواطنين وتامين المكان".

فيما بدأت محافظة كابل بازالة الموانع الخرسانية الاسمنتية التي كانت الحكومة السابقة تستخدمها لتخفيف الهجمات الانتحارية والسيارات المفخخة المليئة بالمتفجرات.

من المسؤول عن كل هذا ولم وصلت الأمور في البلاد الى هذا الوضع؟ اسئلة كثيرة تدور في اذهان الشعب الافغاني، لم هذا الخوف كله في مطار كابول؟ هل هذا المشهد مصطنع ام حقيقة؟