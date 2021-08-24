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القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تعلن الحداد العام بمخيم بلاطة في نابلس عقب استشهاد الفتى عماد الحشاش برصاص جيش الاحتلال اليوم

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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