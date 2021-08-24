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تحديد الملامح المحتملة لنظام "طالبان" المستقبلي في أفغانستان

تحديد الملامح المحتملة لنظام
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

أفاد تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية بأن هناك مؤشرات على أن مجلسا من 12 شخصا من قادة "طالبان" وبعض المسؤولين في الحكومة السابقة سيحكم أفغانستان في المستقبل القريب.

العالم-افغانستان

وقالت مصادر قريبة من قيادة "طالبان"، إنها ستشكل مجلسا من 12 عضوا، وستقترح بعض المناصب الوزارية للأعضاء السابقين في الحكومة السابقة المدعومة أمريكيا.

وحسب المصادر، سيضم المجلس أبرز القياديين الثلاثة لـ "طالبان"، هم:

رئيس المكتب السياسي وأحد مؤسسي الحركة الملا عبد الغني برادر

رئيس اللجنة العسكرية لـ"طالبان" الملا محمد يعقوب، نجل الملا محمد عمر مؤسس وأول قائد للحركة، وكذلك القيادي البارز في شبكة حقاني المتحالفة مع "طالبان"، خليل حقاني الذي اسمه مدرج على قوائم الإرهاب الأممية والأمريكية.

وأشار مصدر قريب من برادر ويعقوب إلى أنهما يودان ضم أحمد مسعود، نجل القائد الميداني للمسلحين في وادي بنجشر شمال شرقي أفغانستان، الطاجيكي أحمد شاه مسعود، إلى المجلس الحاكم الجديد، لكن ذلك لا يبدو مرجحا، علما بأن أحمد مسعود قد أعلن نيته مقاومة حركة "طالبان" في معقله التاريخي، الذي لم تسيطر عليه "طالبان" خلال فترة حكمها الأولى على أفغانستان في التسعينات.

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