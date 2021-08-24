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البرلمان يعقد جلسته السابعة للبت في أهلية الوزراء المقترحين

البرلمان يعقد جلسته السابعة للبت في أهلية الوزراء المقترحين
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

 عقد مجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الثلاثاء جلسته السابعة للبت في أهلية الوزراء الذين اقترحهم الرئيس ابراهيم رئيسي لتشكيل الحكومة الثالثة عشرة حتى الآن تم البت في اهلية ودراسة خطط أحد عشر وزيراً.

العالم - ايران

وبدأت اليوم الثلاثاء ، الجلسة العامة السابعة لمجلس الشورى الإسلامي لدراسة اهلية الوزراء المقترحين للحكومة الثالثة عشرة برئاسة محمد باقر قاليباف وحضرها 223 نائبا.

ويكون الوزراء المقترحون الذين ستتم دراسة اهليتهم اليوم وغدا حسب الترتيب الأبجدي للوزارات هم على النحو التالي:

من المقرر ان يبت نواب مجلس الشورى الاسلامي اليوم في أهلية الوزراء المقترحين لحقائب وزارة الصناعة والمناجم والتجارة السید رضا فاطمی امین والعلوم والابحاث والتكنولوجيا: محمد علي زلفي كل و-الثقافة والارشاد الاسلامي: محمد مهدي اسماعیلي و-الداخلية: احمد وحیدي و-التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية: عزت الله ضرغامي و-النفط: جواد اوجي و-الطاقة: علي اکبر محرابیانو-الرياضة والشباب: حمید سجادي.

ودرس اعضاء مجلس الشورى الإسلام في الأيام الثلاثة الماضية اهلية حسين أمير عبد اللهيان (وزارة الخارجية) ، و -التربية والتعليم: حسين باغ كلي ، -الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: عیسی زارع‌ بور و-الامن: حجة الاسلام خطيب و-الاقتصاد والمالية: احسان خاندوزي و-الصحة والعلاج والتعليم الطبي: بهرام عین‌اللهي و-التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية: حجت عبدالملکي و-الجهاد الزراعي: جواد ساداتي نجاد و-الدفاع واسناد القوات المسلحة: العميد محمد رضا قرائی آشتیاني و-العدل: امین حسین رحیميو-الطرق واعمار المدن: رستم قاسمي.

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