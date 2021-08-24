استمرار اعتقال الأسيرة الفلسطينية انهار الديك رغم اقتراب وضع حملها

العالم - فلسطين

وتعيش الاسيرات الفلسطينيات ظروفًا صعبة داخل سجون الاحتلال، انهار الديك واحدة منهم، ودخلت منذ ايام الشهر التاسع من حملها، ستنجب طفلها علاء بعملية قيصرية بينما هي مقيدة في سرير المشفى.

وتحتاج المرأة رعاية خاصة في آخر مراحل حملها، تتحدث والدتها عن مخاوفها من فقدانها لهذه الرعاية خلال هذه المرحلة وبعد ولادتها.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بضرورة الإفراج عن الديك كونها حاملا ودخلت الشهر التاسع للحمل. مشددة على ضرورة توفير رعاية طبية خاصة لها.

وقال رئيس الهيئة قدري أبو بكر، إن الهيئة تعمل جاهدة من أجل الإفراج عن الأسيرة الديك قبل ولادتها. مضيفا: الهيئة تنسق مع كافة الجهات ذات العلاقة من إدارة السجون والمحامين والأسيرات لتوفير ظروف جيدة لولادتها داخل السجن.

وقالت الديك من خلال لقاء محامية الهيئة: "السجن غير مهيأ للولادة، وتربية الطفل، في ظروف المعتقل سيئة للغاية، وسوف يصاب الطفل بالصرع، نتيجة العد والتفتيشات، ودق الشبابيك، عدا عن حالات الطوارئ، ونحن الكبار نخاف فكيف لطفل يولد ويربى داخل المعتقل؟ كما وأعاني من تعب شديد والبرش غير مناسب للنوم وخاصة أنني حامل، وأطالب الرئيس أبو مازن وجميع القيادات والمؤسسات وأصحاب الضمائر الحية للعمل على إطلاق سراحي لكي ألد بكرامة".

والأسيرة الديك، ليست الأولى التي تلد بين قضبان السجون الإسرائيلية، فاستقبلت الأسيرة سمر إبراهيم صبيح، من سكان مخيم جباليا طفلها البكر براء بين قضبان الزنازين. وأنجبت الأسيرة انتصار القاق طفلتها "وطن" داخل السجون الإسرائيلية، وماجدة جاسر السلايمة التي أنجبت طفلتها "فلسطين"، وأميمة الآغا التي أنجبت طفلتها "حنين"، وسميحة حمدان أنجبت طفلتها "حنين"، بالإضافة إلى الأسيرة المحررة ميرفت طه ومنال ناجي وأخريات وسط ظروف سيئة.