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حركة حماس تنعى الفتى الفلسطيني الشهيد عماد حشاش من مخيم بلاطة في نابلس وتشيد بتصاعد المقـاومة في الضفة والقدس المحتلتين

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

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