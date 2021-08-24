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مصادر عراقية: استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأميركي على الطريق السريع في الناصرية جنوبي العراق

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

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