غضب من فعاليات هيئة الترفيه ودعوات لمقاطعة موسم الرياض2021

العالم - السعودية

وعبر سعوديون عن جام غضبهم من فعاليات هيئة الترفيه التي تنفق أموال المملكة على الفساد والانحلال وتبذير الأموال لصالح الفنانين الأجانب.

وتحدث هؤلاء عبر وسم # موسم_الرياض 2021 عن معاناتهم إزاء غلاء الأسعار وفرض الضرائب الحكومية دون مراعاة لأحوال المواطنين الذين يعانون من الفقر والبطالة وغيرهما من الأزمات.

وستقام العديد من الفعاليات والاحتفالات في 14 منطقة وذلك على مساحة تتراوح ما بين 4-5 ملايين متر مربع، بحسب المستشار تركي آل الشيخ.

وسيشمل برنامج الموسم على 7.5 ألف يوم فعالية، والتي من بينها 70 حفلة غنائية عربية و6 حفلات غنائية عالمية، بالإضافة إلى 350 عرضًا مسرحيًا.

بجانب 18 مسرحية عربية و6 مسرحيات عالمية، وذلك غير مباراة عالمية وفقرة مصارعة عالمية.

وكتب “قسورة الشعب” غاضبا: كفاية عبث بأموالنا، المستشفيات أولى، العاطلين أولى، الفقراء أولى، الحياة الكريمة للمواطن أولى.

ودون رائد تغريدته: مرتدي هذه الساعات يطلب من المواطن المقهور بالضرائب والأسعار أخذ قرض من البنك لكي يحضر # موسم_الرياض 2021 .

وغرد حساب “عدالة”: حكومة أخفقت بجدارة في كل الملفات، بطالة، فقر، إسكان، تعليم، علاقات خارجية وحروب.

وكتب النتيجة: فساد، فقر، ضرائب، غلاء معيشة وقائمة تطول .. والمقام شاغل وشاغل المواطنين بالترفيه الي اصلا مش من مهام الدولة !!.

وكتب سعد بن يوسف: على كل مواطن # مقاطعةموسمالرياض فهو إحدى أدوات الافساد والتخدير وتضييع الأموال.

وقال: ٥ مليارات ريال كل سنة وفاقها والمستفيد فرق أجنبية وفنانين والمواطن يعاني الأمرين في ظل الضرائب.

وغرد حساب “غزوة”: الشعب يعاني الفقر والبطالة والجوع في المقابل الأموال تصرف لترفيه أهل الدياثه والساقطات.

ويتصاعد الغضب في السعودية من فساد حفلات هيئة الترفيه التي تسعى من خلالها إلى إلهاء المجتمع السعودي المحافظ وسلخه عن هويته وعاداته المحافظة منذ عقود.

وشكلت سلسلة خطوات فرضها محمد بن سلمان منذ توليه منصب ولاية العهد صيف عام 2017 انقلابا صريحا على قيم المملكة وطابعها المحافظ وهو ما قوبل ولا يزال بانتقادات واسعة من المواطنين يتم مواجهتها بقمع والاعتقالات التعسفية.