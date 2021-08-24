شاهد..عنصر في أمن السلطة يقول "لا حرية ولا ..." لزوجة خضر عدنان

العالم - فلسطين

وأمس الاثنين، نظمت عائلات معتقلين سياسيين وقفة على دوار المنارة وسط رام الله، رفضا للاعتقال السياسي.

وقالت زوجة المعتقل والقيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان، إن المعتقلين تعرضوا للضرب والاعتداءات الجسدية والشتم بألفاظ نابية، وجرى احتجازهم في ظروف مزرية.

وأضافت أن زوجها مضرب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، مؤكدة أن ما جرى هو اختطاف، ولا أحد يستطيع الإفراج عنه سوى من أقدم على اختطافه.

في السياق، أفاد المحامي والناشط الحقوقي مهند كراجة، بأن زوجة خضر عدنان نقلت إلى مشفى رام الله الحكومي وسط الضفة الغربية المحتلة.

وكتب كراجة أن زوجة عدنان نقلت إلى المشفى بسبب الإغماء عقب قمع وقفة ضد الاعتقال السياسي على دوار المنارة وسط رام الله.

وأدانت حركة الجهاد الإسلامي "التهجم اللفظي" على زوجة عدنان من قبل أحد عناصر أمن السلطة، ووصفته بأنه "عمل خسيس".

وأوضح الناطق باسم الحركة طارق سلمي أن ذلك الفعل "تقمص فاضح لأدوار الاحتلال ومستوطنيه الذين يستقوون على الحرائر".

وأضاف سلمي: "لقد ضربت السلطة وأجهزتها الأمنية عرض الحائط بكل تقاليدنا الوطنية وهي تصر على اعتقال وقمع النشطاء والمحررين، حيث اعتقلت عددا منهم وعلى رأسهم الجريح لؤي الأشقر والمحرر إبراهيم أبو العز والناشط السياسي والاجتماعي المناضل عمر عساف، في تجاهل سافر للنداءات الوطنية المطالبة بوقف التعدي على الحريات العامة".

وأشار إلى أن هذه الممارسات والانتهاكات "ستضع مرتكبيها في السجلات السوداء".