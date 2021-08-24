الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة الجهاد الإسلامي: استمرار اقتحام الاحتلال المدن والمخيمات في الضفة يحتم على المقاومة البقاء على أتم الاستعداد لصد الاعتداءات الصهيونية

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دراسة تحذر من نسبة فعالية الكمامات الزرقاء !

"تناول العسل"..احذروا المخاطر من هذا التحدّي على "تيك توك"!

أوكرانيا تدعي اختطاف طائرة لإجلاء المواطنين في أفغانستان

تحديد الملامح المحتملة لنظام "طالبان" المستقبلي في أفغانستان

فيديو صادم لعنصر في أمن السلطة الفلسطينية شاهد..عنصر في أمن السلطة يقول "لا حرية ولا ..." لزوجة خضر عدنان

قائد بالحرس الثوري: ستتم مضاعفة عمليات التطعيم بلقاح كورونا في طهران