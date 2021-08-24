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رويترز عن وكالة إنترفاكس: روسيا عززت قاعدتها العسكرية في طاجيكستان بصواريخ كورنيت موجهة مضادة للدبابات

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

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