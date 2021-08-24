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مراسل العالم: ميليشيا "قسد" تنقل دفعة من نساء "داعش" الأجنبيات من مخيم الهول إلى مخيم روج بريف مدينة المالكية شمال شرقي الحسكة السورية

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

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