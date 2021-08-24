استهداف رتلين للدعم اللوجستي للقوات الامريكية في العراق

العالم-العراق

ووفقا لتقرير نشرته قناة "صابرين نيوز" على تطبيق "تلغرام"، فقد تم "اعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الامريكي في محافظة الناصرية"، فيما تم "اعطاب رتل دعم لوجستي آخر تابع للاحتلال الامريكي في محافظة السماوة".

من جهتها، أشارت "شبكة الإعلام المقاوم" نقلا عن مصدر أمني، إلى استهداف رتلين تابعين لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظتي ذي قار والمثنى، وذكرت، أن "عبوتين ناسفتين استهدفتا رتل دعم لوجستي للقوات الأمريكية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، ورتل آخر في مدينة السماوة بمحافظة المثنى".

وأضاف المصدر أن ما تسمى "سرية قاصم الجبارين تبنت عمليتي الاستهداف".

وكانت مصادر عراقية قد كشفت خلال الأيام الاخيرة عن هجمات استهدفت ارتالا امريكية في عدد من المناطق العراقية.

يذكر أن البرلمان العراقي تبنى في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020 قرارا يطالب الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.