البرلمان يستمر في مناقشة أهلية وزراء حكومة رئيسي

العالم- مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم أن نواب البرلمان استمعوا الى كلمة وزير التجارة والصناعة المقترح السيد رضا فاطمي حيث وعد دعم الانتاج وازالة العقبات التي تعيق عجلة الانتاج مؤكداً على ضرورة دعم الصادرات باعتباره قطاعاً حيوياً في ظل الحظر الاميركي.

وأوضح النائب في مجلس الشوری الاسلامي احمد راستينة في حديث لقناة العالم أن البرلمان قام بدراسة برامج الوزراء المقترحين من قبل الرئيس ابراهيم رئيسي بعد ما استلم قائمة الوزراء المرشحين قبل اسبوعين حيث تمت دراسة برامج الوزراء خلال اسبوع في اللجان المختصة.

ومن المقرر أن يبحث البرلمان خلال يومي الثلاثاء والاربعاء أهلية ثمان وزراء مقترحين، أبرزهم وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا فاطمي، ووزير الداخلية احمد وحيدي، ووزير النفط جواد اوجي على أن يجري بعد ذلك التصويت لاعطاء الثقة لتشكيلة الحكومة.

وناقش نواب البرلمان خلال الأيام الثلاثة الماضية أهلية أحد عشر وزيرا، بينهم الوزراء المقترحون لحقائب الخارجية والاقتصاد والأمن والدفاع.

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