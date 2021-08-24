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جابهار تصبح عضوا دائما في المنظمة العالمية للمناطق الحرة

جابهار تصبح عضوا دائما في المنظمة العالمية للمناطق الحرة
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

 أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، قبول عضوية منطقة جابهار الحرة كعضو دائم مع حق التصويت في هذه المنظمة.

العالم - ايران

وافادت العلاقات العامة لمنطقة جابهار (جنوب البلاد) اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للرسالة التي بعثها الدكتور "سمير همروني" المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة إلى الرئيس التنفيذي لمنطقة جابهار الحرة "عبد الرحيم كردي"، فأن جابهار باتت عضوا دائما تمتلك حق التصويت وبامكانها ايفاء دور فاعل في قرارات وأحداث المناطق الحرة في العالم.

كما أعرب المدير التنفيذي للمنظمة عن أمله في أن تتمكن منطقة جابهار الحرة والمنظمة العالمية للمناطق الحرة من التعاون بمساعدة بعضهما البعض وبالتعاون مع المناطق الحرة الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وتضم المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومقرها الإمارات، عشرات المناطق التجارية الحرة من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وآسيا.

تقع منطقة جابهار الحرة على بعد 645 كم جنوب زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوجستان، وعلى شواطئ بحر مكران (عمان).

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