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رويترز: حركة طالبان الأفغانية عينت وزيرا جديدا للمالية ومديرا للمخابرات وقائما بأعمال وزير الداخلية

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

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