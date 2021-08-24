دمشق: افتتاح ممثلية لما يسمى "إدارة شمال سوريا" في جنيف مخالف للقانون الدولي

العالم-سوريا

ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية مذكرة رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية الاتحادية في الاتحاد السويسري أكدت فيها أن ما يسمى “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية” التي تم الإعلان عن افتتاح مكتب لها في جنيف مؤخراً هي كيان غير شرعي ويحمل السلاح غير الشرعي ضد الدولة السورية والمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها ولا يملك أي شخصية اعتبارية أو صفة قانونية ويتبنى نزعات انفصالية وينشط ضد القوانين السورية الوطنية وضد إرادة شعبها وحكومتها.

وبينت الوزارة في المذكرة أن افتتاح ما يسمى “ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ”لدى الاتحاد السويسري هو تصرف يخالف التزاماته بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فيما يخص مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سيادتها واستقلالها إلى جانب ما نصت عليه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص الوضع في سوريا من وجوب احترام سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

كما طالبت الوزارة السلطات السويسرية المختصة بإعادة النظر بقرار السماح بافتتاح مثل هذه المكاتب غير الشرعية خاصة أن القائمين على هذا المكتب اعتبروا أن افتتاحه يعتبر بمثابة اعتراف بما يسمى “الإدارة الذاتية” من قبل الدول المضيفة.

المصدر: "سانا"