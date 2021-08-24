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الدفاع الايرانية: التعاون بين طهران وموسكو الان في عهده الذهبي

الدفاع الايرانية: التعاون بين طهران وموسكو الان في عهده الذهبي
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد وزير الدفاع الايراني للشؤون التنسيقية العميد سعيد شعبانيان بان العلاقات والتعاون بين طهران وموسكو الان يمر باحد افضل عهوده الذهبية في ظل ارادة كبار مسؤولي البلدين.

العالم - ايران

يتبع...

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