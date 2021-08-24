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القوات اليمنية تضبط كميات من الأسلحة والألغام في البيضاء

القوات اليمنية تضبط كميات من الأسلحة والألغام في البيضاء
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

تمكنت الأجهزة الأمنية اليمنية بمحافظة البيضاء، من ضبط كميات من الأسلحة والألغام في عمليتين أمنيتين منفصلتين.

العالم - اليمن

وذكر مصدر أمني يمني أن العملية الأولى كشفت عن مخزن لتخزين الأسلحة بأحد المساجد بمنطقة الحبج بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

وأضاف أن العملية الثانية تمثلت بالعثور على 104 لغم أرضي كانت مخبأة بمنزل المدعو أحمد علي الحاج البُرماني أحد القيادات التكفيرية بمنطقة آل برمان بمديرية الزاهر.

وأوضح المصدر الأمني أن العمليتين تمتا بالتعاون مع الشرفاء من أبناء المنطقة الذين كان لهم الدور الأبرز في تحقيق الإنجاز.

وأشار إلى أن العناصر التكفيرية كانت تعد لاستهداف المواطنين والجيش واللجان لولا يقظة الأجهزة الأمنية التي حالت دونما استكمال تلك الجماعات لمخططها.

وأكدت الأجهزة الأمنية في البيضاء أن أمن واستقرار المحافظة خط أحمر وأنها لن تسمح بزعزعته أو المساس به مهما كانت التضحيات.

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