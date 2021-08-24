مقاومة غزة تشعل الخلافات في كيان الاحتلال

العالم - البوصلة

ويسلط برنامج "البوصلة"، الضوء على ما يعيشه كيان الاحتلال من ازمة سياسية حقيقية، وتعيش حكومته هشاشة كبيرة في ظل محاولة حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو اشاعة جو من عدم الثقة بها وذلك وسط اتهامات لقادة الحكومة ووزير حرب الاحتلال بيني غانتس، بالتقصير في غزة والانصياع لقادم المقاومة.

ويبحث البرنامج في سبب شن حزب الليكود هذا الهجوم على حكومة نفتالي بينيت، وانها لم تقم باي شيء في قطاع غزة، وتجاهل اعضاء الحزب ايضا ان جيش الاحتلال شن قصفا كبيرا على القطاع؟ و حزب الليكود عندما كان يقود الحكومة الاسرائيلية بزعامة نتنياهو شن اكثر من حملة عسكرية على قطاع غزة وفشل في جميعها لماذا الان يتظاهر بانه يستطيع تغيير الوضع في غزة؟

كما يبحث برنامج "البوصلة" في الحد الذي يمكن استثمار قوة المقاومة في استمرار الخلافات داخل كيان الاحتلال، و كيف يمكن استغلال حالة الانقسام في كيان الاحتلال لبناء قواعد اشتباك جديدة؟

كما يتطرق البرنامج الى ما يصف سياسيون اسرائيليون حكومة بنيت بالمتهاونة في الرد على الاحتجاجات على حدود القطاع هل هو تهاون ام فشل في الرد على المقاومة؟

ويناقش البرنامج تهديد نفتالي بنيت بحشد قواته على حدود قطاع غزة وتصفيه الحسابات مع المحتجين، بينما حكومته تقف على نصف الصوت العربي في كنيست، هل هذا يعني ان بينيت اذا قام بالرد فان حكومته مهددة بالانهيار؟ وهل كلامه هو مجرد تصريحات وليس حقيقة؟ كيف يتم قراءة ذلك، كما أن حزب الليكود هل له فرصة في العودة الى السلطة وهو الذي خسر امام صواريخ المقاومة في عمليات سيف القدس؟

كما يلقي البرنامج الضوء على الفعاليات الشعبية التي عادت الفصائل الفلسطينية لتنظيمها قرب السياج الحدودي في قطاع غزة، فهل ستشكل أداة ضغط على الاحتلال لتخفيف ورفع حصار؟ وما هي الرسائل التي توجهها الفعاليات الشعبية للكيان الاسرائيلي؟

ونختم البرنامج بقول انه اما ان تعيش بحرية كاملة وبدون حصار والا فليشرب كيان الاحتلال من السم الذي يعطيه كل يوم للفلسطيني في اشكال متعددة من عدوان وحصار واعتداءات على المقدسات والمدنيين. هذا هو قرار المقاومة وهذه هي البوصلة.

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج " البوصلة "، مع ضيوف الحلقة :

- مراسلة قناة العالم في غزة اسراء البحيصي

- الباحث والخبير بالشأن الاسرائيلي معتصم سمارة من رام الله

التفاصيل في الفيديو المرفق ...