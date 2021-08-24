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التعبئة الشعبية في سوريا ودورها في مكافحة الإرهاب

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

تتناول هذه الحلقة من برنامج"صدى سوريا"، ما تتميز جيوش العالم بضمها ما يعرف بجنود الاحتياط بعد انهاء خدمتهم العسكرية الالزامية او خروجهم من الخدمة لاسباب مختلفة حيث يعود للالتحاق بالمؤسسات العسكرية للدولة عند حصوله أي حالة طارئة أو حرب تهدد البلاد.

العالم - صدى سوريا

ويسلط برنامج"صدى سوريا"، الضوء على انه منذ أن فرضت الحرب على سوريا انطلقت جهود التعبئة الشعبية وتشكلت قوات رديفة لجنود الجيش السوري وبمسميات مختلفة كالدفاع الوطنيي والدفاع المحلي كان لها دورا بارزا في مواجهة الارهاب وتحقيق الانجازات العسكرية.

كما يتناول البرنامج ما أقره مجلس الوزراء في سوريا زيادة شهرية، مقدارها 30 ألف ليرة سورية، (نحو 12 دولارا) على التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي.

وأوضحت رئاسة المجلس أن التعويض الشهري لشريحة نسب العجز (70 ـ 79%)، ارتفع من 80 ألفا إلى 110 ألف ليرة، وزاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (40 حتى 69%) من 50 ألفا إلى 80 ألف ليرة.

هذه المواضيع يناقشها برنامج "صدى سوريا" مع ضيوف الحلقة:

- العميد علي صافي قائد الدفاع المدني في دمشق وريفها

- الخبير العسكري وفيق منصور

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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التعبئة الشعبية في سوريا ودورها في مكافحة الإرهاب