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احذروا.. مشروبات تضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

احذروا.. مشروبات تضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

كشفت الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية الأورام الروسيةـ أن العصائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، تضاعف خطر الإصابة بسرطان القولون.

العالم - صحة

وتشير الأخصائية، إلى أنه استنادا إلى نتائج دراسة استمرت 14 عاما، أجراها باحثون من جامعة واشنطن الأمريكية، بمشاركة 95 ألف امرأة، اكتشف الباحثون أن تناول أكثر من نصف لتر من هذه المشروبات المحلاة يوميا، يضاعف من خطر الإصابة بسرطان القولون مقارنة بالنساء الأخريات. وأن هذه المشروبات تزيد من خطر الإصابة بهذا السرطان بين المراهقين بمقدار الثلث. وأن هذا الخطر لم ينخفض حتى بعد التقدم بالعمر والتخلي عن تناول هذه المشروبات.

ويقول أحد الباحثين، "لم تتضح الأسباب الدقيقة إلى الآن. ولكن قد يكون السبب زيادة عدد سلالات البكتيريا المرضية في الأمعاء، وتطور السمنة والتهابات محلية في جدار الأمعاء".

ويضيف، ويمكن أيضا إضافة مغلي الفواكه المحتوي على نسبة عالية من السكر، إلى قائمة المشروبات التي تشكل خطورة على الأمعاء.

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