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اعلان موعد ظهور ميسي الأول بقميص سان جيرمان

اعلان موعد ظهور ميسي الأول بقميص سان جيرمان
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن موعد مشاركة الأرجنتينى، ليونيل ميسي، مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للمرة الأولى منذ إنضمامه مؤخرا للفريق.

العالم - رياضة

ومن المقرر ظهور ميسي الباريسي لأول مرة في 29 من الشهر الجاري، وذلك عندما يحل سان جيرمان ضيفا ثقيلا في الأسبوع القادم على ملعب فريق، ستاد ريمس، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، وفقا لما كتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وسينضم ليونيل ميسي إلى الفريق بعد رحلة قصيرة إلى إسبانيا للبقاء مع عائلته.

وذكرت تقارير إعلامية أن مدرب الفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، سيزج بمواطنه يوم الأحد المقبل، كبديل في الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الثاني، وذلك قبل أن يشد النجم الأرجنتيني الرحال مجددا للمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم التي ستقام في قطر العام المقبل.

ولم يشارك ميسي بعد مع ناديه الباريسي الجديد منذ انتقاله مجانا من نادي برشلونة إلى أمراء باريس يوم 10 من شهر أغسطس الجاري، وذلك لإراحته بعد المشاركة ببطولة "كوبا أميركا" التي أقيمت في البرازيل مؤخرا.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط عقب الفوز في الـ3 مباريات الماضية.

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اعلان موعد ظهور ميسي الأول بقميص سان جيرمان