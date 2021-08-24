"أوكرانيا" تنفي اختطاف طائرة إجلاء رعاياها من أفغانستان

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وقال أوليغ نيكولينكو لوكالة إنترفاكس الأوكرانية: "لا توجد طائرات أوكرانية مختطفة في كابل أو أي مكان آخر.. المعلومات حول الطائرة المخطوفة التي تتداولها بعض وسائل الإعلام لا تتوافق مع الواقع".

وأضاف: "جميع الطائرات التي استخدمتها كييف لإجلاء رعاياها من أفغانستان عادت بسلام إلى أوكرانيا".

وشرح المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية تصريحات نائب وزير الخارجية يفغيني ينين التي نقلتها وسائل إعلام من بينها الروسية، بإيضاحه "مستوى الصعوبات غير المسبوق التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين. يجب أن نفهم أن الوضع في مطار كابل يقترب من الفوضى، وكثير من الناس يحاولون اغتنام بعض الفرص لمغادرة البلاد".

وجاء النفي الأوكراني، بعد ما أفادت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء، بخطف مجهولين لطائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان.

وزعمت وسائل إعلام، إلى أن مختطفي الطائرة يتجهون إلى إيران، وهو ما نفته ايران بدورها بشكل قاطع.