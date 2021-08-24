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ظريف يتحدث عن برنامجه بالمستقبل

ظريف يتحدث عن برنامجه بالمستقبل
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

تحدث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن برنامجه في المستقبل على اعتاب انتهاء مهمته في منصبه.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: بعد 4 عقود من العمل الدبلوماسي، ساتجه متفرغا الى التدريس والابحاث.

واضاف: ساظل اتابع واروج لموضوع التفهم العالمي واحث واشجع على الحوار الذي تكون محصلته ايجابية على اساس التعاطف والاحترام المتبادل ومبدا المساواة.

وختم رئيس الجهاز الدبلوماسي تغريدته بالقول: انني متلهف لمتابعة تبادل وجهات النظر.

وكان وزير الخارجية الايراني قد نشر قبل ايام رسالة بالفيديو في صفحته على "اينستغرام" جاء في جانب منها: انني ومن اجل صون المصالح الوطنية لم استطع ان اتحدث دوما كما احب واؤكد بانه على مدى 4 عقود من الخدمة في السياسة الخارجية لم يكن لي معيار ومقياس سوى مصالح الشعب الايراني وانا الان بصدد القيام بهذه المسؤولية في الجامعة في مجال آخر.

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