بلاغ لمنع البلوغر السعودي مطلق السلطان من دخول مصر

العالم - مصر

وقال "صبري" في بلاغه الذي حمل رقم 65190 لسنة 2021 عرائض النائب العام، إن المبلغ ضده أحد مشاهير مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بالفيديوهات القصيرة والذي يستخدم أساليب حقيرة رخيصة مبتذلة تتنافى مع القيم والتقاليد العامة وذلك لنشر تلك الفيديوهات وسرعة تداولها فقد تعدى في بدايته على دولة الكويت.

وتابع المحامي، أن فيديوهات المبلغ ضده أثارت حفيظة مواطنين الكويت ضده ثم الآن أتى الدور على مصر ليخرج المبلغ ضده بفيديو على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يتحدث فيه عن الشعب المصري بانه يشتهر ببعض الحركات والكلمات الغير لائقة ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام بتوجيه السباب لكل المعترضين من الفتيات والسيدات المصريات.

واختتم المحامي بلاغه، ملتمسا إصدار الأمر بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد.