التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا في ايران يبلغ نحو مليون جرعة يوميا

وفي تصريحه اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الاعلام التابع للحكومة اشار اسماعيلي الى ارتفاع اسعار بعض السلع خلال الايام الاخيرة ولفت الى ان هذه الزيادة تعود حسب راي الخبراء الى عوامل نفسية وقال: انه على مدراء مختلف الاقسام ومنها قطاع الاعلام العمل بالواجب ازاء صون حقوق الشعب وان لا يسمحوا بان يؤدي نشر الاخبار السلبية والحرب الاعلامية المعادية الى زيادة اسعار السلع والخدمات وتضرر المواطنين.

واشار الى انه منذ اقل من شهر حيث اجريت مراسم تنصيب رئيس الجمهورية شهدنا اتخاذ اجراءات جادة ومؤثرة في بعض المجالات ومنها التطعيم حتى بالمقارنة مع الماضي واضاف: ان حجم واردات لقاح كورونا ازداد كثيرا كما ان عدد جرعات التطعيم باللقاح اخذ يقترب من مليون جرعة يوميا لكننا لم نستطع الاعلان عن هذه الاجراءات بصورة مناسبة.

كما اشار الى الاجراءات المهمة التي اتخذت في مجال تسهيل وتسريع اصدار التراخيص اللازمة للسلع الاساسية ومنها القمح من الجمارك وقال: اننا نشهد اليوم شحن السلع مباشرة من دون التوقف في الجمارك بواسطة الشاحنات من السفن لنقلها الى المستودعات او الى شبكات التوزيع.

ونوه اسماعيلي الى الجهود المبذولة لتغطية النقص في السلع الاساسية ووتيرة الاسراع في توفير اللقاحات وانجاز عملية التطعيم وقال: انه علينا العمل بحيث تتضح النتائج الايجابية لهذه الجهود لدى الراي العام واحباط الدعايات المسمومة المغرضة الرامية لقلب الحقيقة.