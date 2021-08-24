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واشنطن: التقرير حول نشأة فيروس كورونا سيكون جاهزا اليوم

واشنطن: التقرير حول نشأة فيروس كورونا سيكون جاهزا اليوم
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض أن خبراء أمريكيين سيكملون حتى اليوم الثلاثاء التقرير حول نشأة فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” والذي طلبه جو بايدن.

العالم - الأميركيتان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الاثنين، ردا على سؤال حول موعد إكمال التقرير: "في الحقيقة هذا سيحدث يوم الثلاثاء، اكتبوا في تقويماتكم".

وأوضحت بساكي أن بايدن سيكون الأول من سيطلع على التقرير بنسخته الكاملة، مشيرة إلى أن نسخة غير سرية للرأي العام سيتم وضعها خلال بضعة أيام.

وسبق أن أمهل بايدن مستشاريه العلميين في مايو 90 يوما لإعداد تقرير يعطي أجوبة على سؤال حول نشأة فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في ديسمبر 2019 من الصين وقتل حتى الآن حوالي 4.5 مليون شخص في العالم، وخاصة ما إذا تسرب من مختبر في الصين جراء حادث.

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