شاهد آخر تطورات خروج المسلحين من درعا السورية

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أن :"الدولة السورية أتمت جميع الاستعدادات اللوجستية من أكثر من ساعتين في تلك المنطقة، حيث أزالت السواتر الترابية التي تسد وتقطع الطرق باتجاه درعا البلد ومنطقة السد والمخيم تمهيدا لخروج المجموعات المسلحة باتجاه الشمال السوري، وسط استنفار كبير في داخل مدينة درعا".

ونوه مراسلنا الى أنه قبل ساعات أيضا وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش السوري الى الجنوب وتحديد الى مدينة درعا ومحيطها ومحيط منطقة درعا البلد وطريق السد والمخيم، حيث تتواجد المجموعات المسلحة الرافضة للتسوية.

وأكد مراسلنا أن الحشود العسكرية تؤكد ان الجيش السوري لن ينتظر اكثر من هذا وجاهز للرد على تعنت المسلحين.

وفي وقت سابق أفاد مراسلنا ببدء الترتيبات لخروج الدفعة الأولى من مسلحي درعا البلد وعائلاتهم إلى إدلب، في إطار جهود إخلاء المنطقة "من جميع المظاهر المسلحة وعودة مؤسسات الدولة إليها".وأوضح بأن الدولة السورية أزالت السواتر الترابية وفتحت الطرقات لخروج الدفعة الأولى من المسلحين من أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم باتجاه الشمال السوري، وذلك يأتي تنفيذاً لتطبيق بنود الاتفاق السلمي للمقترح الذي حددت من قبل الجانب الروسي.

وكانت وصلت تعزيزات عسكرية جديدة للجيش السوري الى محافظة درعا جنوبي البلاد استعدادا لأي عمل عسكري مرتقب في المنطقة. وجاء التحشيد بهدف تعزيز حالة الأمان في أحياء محيط درعا البلد وطريق السد والمخيم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...