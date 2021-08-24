الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد آخر تطورات خروج المسلحين من درعا السورية

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أفاد حسام زيدان مراسل العالم في دمشق ببدء الدولة السورية بتجهيز جميع ما يلزم لخروج المجموعات المسلحة باتجاه الشمال السوري، حيث أن الجيش السوري بدأ برفع السواتر التربية والحواجز في طريق السد والمخيم ودرعا البلد تمهيدا لدخول الباصات التي ستقل بعض المسلحين باتجاه الشمال السوري من الذين رفضوا تسوية أوضاعهم.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أن :"الدولة السورية أتمت جميع الاستعدادات اللوجستية من أكثر من ساعتين في تلك المنطقة، حيث أزالت السواتر الترابية التي تسد وتقطع الطرق باتجاه درعا البلد ومنطقة السد والمخيم تمهيدا لخروج المجموعات المسلحة باتجاه الشمال السوري، وسط استنفار كبير في داخل مدينة درعا".

ونوه مراسلنا الى أنه قبل ساعات أيضا وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش السوري الى الجنوب وتحديد الى مدينة درعا ومحيطها ومحيط منطقة درعا البلد وطريق السد والمخيم، حيث تتواجد المجموعات المسلحة الرافضة للتسوية.

وأكد مراسلنا أن الحشود العسكرية تؤكد ان الجيش السوري لن ينتظر اكثر من هذا وجاهز للرد على تعنت المسلحين.

وفي وقت سابق أفاد مراسلنا ببدء الترتيبات لخروج الدفعة الأولى من مسلحي درعا البلد وعائلاتهم إلى إدلب، في إطار جهود إخلاء المنطقة "من جميع المظاهر المسلحة وعودة مؤسسات الدولة إليها".وأوضح بأن الدولة السورية أزالت السواتر الترابية وفتحت الطرقات لخروج الدفعة الأولى من المسلحين من أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم باتجاه الشمال السوري، وذلك يأتي تنفيذاً لتطبيق بنود الاتفاق السلمي للمقترح الذي حددت من قبل الجانب الروسي.

وكانت وصلت تعزيزات عسكرية جديدة للجيش السوري الى محافظة درعا جنوبي البلاد استعدادا لأي عمل عسكري مرتقب في المنطقة. وجاء التحشيد بهدف تعزيز حالة الأمان في أحياء محيط درعا البلد وطريق السد والمخيم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

نائب فلسطيني: الاعتقال الإداري مؤبد مفتوح ويجب العمل على إغلاقه

الاحتلال يفرج عن النائب المقدسي أحمد عطون

هنية: القدس ستكون محور الارتكاز لتحقيق النصر الكبير

هل تستطيع اليونسكو رفع الاعتداءات الاسرائيلية عن الحرم الإبراهيمي؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصومال.. 18 قتيلا في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب

الامم المتحدة: ارتفاع أسعار الأغذية في سورية 102 بالمئة خلال عام

بالفيديو.. تشييع جثمان طفل فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي

كويتي يقتل والدة زوجته بعد مطاردة في الشارع

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-08-2021

تفاصيل القصف الصاروخي على أربيل