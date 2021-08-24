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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مجاهد: الامارة الاسلامية في أفغانستان تريد علاقات حسنة مع جميع دول العالم
مجاهد: لا مخاطر على أي أحد في أفغانستان والأجانب فقط سيغادرون البلاد وعلى المترجمين الأفغان عدم اللجوء إلى الولايات المتحدة
مجاهد: نطالب واشنطن بالتوقف عن إجلاء "الخبراء الأفغان"
أفغانستان مؤتمر صحفي للمتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد
أ ف ب عن متحدث باسم طالبان: الحركة لن تقبل بأي تمديد لعمليات الإجلاء من مطار كابول
أ ف ب: طالبان تطالب واشنطن بالتوقف عن إجلاء "الخبراء الأفغان"
مراسل العالم: ٧ قتلى و ١٠ اصابات حتى الان بانفجار مجهول في معسكر لتدريب الجماعات المسلحة في محيط بلدة حزانو بريف ادلب السوري
رويترز: حركة طالبان الأفغانية عينت وزيرا جديدا للمالية ومديرا للمخابرات وقائما بأعمال وزير الداخلية
رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيزيد الدعم الإنساني للأفغان داخل بلادهم وفي الدول المجاورة إلى أكثر من 200 مليون يورو
المتحدث باسم الخارجية الاوكرانية اوليغ نيكولينكو: لا توجد طائرات أوكرانية مختطفة في كابول أو في أي مكان آخر
مراسل العالم: ٧ قتلى و ١٠ اصابات حتى الان بانفجار مجهول في معسكر لتدريب الجماعات المسلحة في محيط بلدة حزانو بريف ادلب السوري
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش
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