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مجاهد: الامارة الاسلامية في أفغانستان تريد علاقات حسنة مع جميع دول العالم

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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