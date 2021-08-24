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البطش يدعو الى الإفراج عن كافة معتقلي الرأي لدى السلطة الفلسطينية

البطش يدعو الى الإفراج عن كافة معتقلي الرأي لدى السلطة الفلسطينية
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

طالب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القيادي خالد البطش اليوم الثلاثاء 24/8/2021 بالإفراج عن الأخ خضر عدنان وكافة معتقلي الرأي على خلفية المطالبة بالعدالة للشهيد نزار بنات.

العالم- فلسطين

وقال البطش تعقيباً على استمرار الانتهاكات من قبل السلطة الفلسطينية وأجهزتها واعتقال الرموز الوطنية وقادة الرأي ،" من المؤسف والمعيب استمرار هذا السلوك من الاجهزة الامنية برام الله بحق المطالبين بالعدالة للراحل الشهيد/ نزار بنات رحمه الله ، مضيفاً "بدلا من الاسراع في تطبيق العدالة وانفاذ القانون بحق الذين اقترفوا هذه الجريمة توسع هذه الاجهزة بسلوكها المرفوض الهوة مع القيادات الوطنية والاسلامية ومع شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني تلك القيادات التي لا تجد سبيلا سوى الانحياز لمظلمة الراحل /نزار بنات والمطالبة بمحاسبة المتورطين بقتله.

واعتبر البطش انه ومهما طال الزمن أو قصر فإن المدخل الحقيقي لإنهاء تداعيات جريمة الاغتيال لن تكون بغير تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

وتابع " المستهجن هو القراءة الخاطئة للمشهد من قبل الاخوة في قيادة السلطة الفلسطينية، بتوسيع دائرة قمع الحريات والتطاول على الرموز الوطنية ونشطاء المجتمع المدني وصولا للتطاول على النساء.

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