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تحالف الفتح: الطارمية خاصرة داعش الرئيسية بعد حمرين

تحالف الفتح: الطارمية خاصرة داعش الرئيسية بعد حمرين
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي محمد البلداوي , اليوم الثلاثاء , ان قضاء الطارمية يعد من اخطر المناطق وخاصرة رئيسية لتواجد قيادات تنظيم داعش الارهابي بعد حمرين, مشددا على ضرورة حسم ملف الطارمية امنيا والقضاء على فلول “ داعش” الارهابي.

العالم - العراق

وقال البلداوي في تصريح لـ "المعلومة" , ان ” قضاء الطارمية من حيث الموقع الجيو ستراتيجي لايختلف تماما عن جرف النصر” مبينا أن “تحرير الجرف كان له اثار إيجابية في استقرار مناطق الفرات الأوسط وبغداد من هجمات تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف ان ” قضاء الطارمية يعد من اخطر المناطق وخاصرة رئيسية لتواجد قيادات تنظيم داعش الارهابي بعد حمرين ومنطلق لهجمات إرهابية تطال محافظات عدة ومنها بغداد” , مبينا انه “اصبح لزاما على الحكومة والقوات الأمنية من حسم ملف الطارمية امنيا والقضاء على فلول داعش الإرهابي “.

وطالب البلداوي الحكومة بـ”عدم الانصياع لاي ضغط محلي او خارجي لايقاف عمليات تطهير قضاء الطارمية ومسك الأرض ” .

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