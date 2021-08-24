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المشهد الأفغاني.. وما وراء الإنسحاب الأمريكي

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفغانستان تشهد أحداثا وتطورات ميدانية متسارعة منذ بدء الإنسحاب الامريكي، المشهد الأفغاني،طالبان تسيطر بتقدم سريع على المزيد من الولايات والمدن.

العالم - أفغانستان

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