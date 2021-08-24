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أفغانستان طالبان وآفاق المستقبل..

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

حركة طالبان دخلت كابول في نهاية المطاف بعد أسابيع من بدء هجومها الشامل بأفغانستان، الرئيس الأفغاني أشرف غني غادر البلاد هاربا بذريعة حقن الدماء.

العالم - أفغانستان

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