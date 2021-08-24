الكرملين: بوتين وبايدن ناقشا انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال قمة جنيف

العالم - روسيا

وقال بيسكوف، في تصريحات؛ تعليقا على ما يتردد في بعض وسائل الإعلام بأن الرئيس بوتين عارض الوجود الأمريكي في آسيا الوسطى وأفغانستان خلال اللقاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف، إن "إعلان مثل هذه المسائل بدقة غير مقبول"، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يعلق الكرملين أو وزارة الخارجية على كل المعلومات سواء كانت صحيحة أو مغلوطة خاصة عندما يتعلق الأمر بمضمون المحادثات بين رئيسي الدولتين.

وأضاف: "يمكنني القول فقط إنه قبل حدوث الانهيار الأفغاني، تمت مناقشة موضوع أفغانستان والانسحاب المرتقب للأمريكيين من هذا البلد، حيث جرى التطرق إلى هذه القضايا في قمة جنيف"، مؤكدا أن الكرملين عادة لا يعلن التفاصيل لأن هذا أمر غير مقبول.