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الكرملين: بوتين وبايدن ناقشا انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال قمة جنيف

الكرملين: بوتين وبايدن ناقشا انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال قمة جنيف
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميريكي جو بايدن تطرقا لمسألة انسحاب القوات الأمريكية قبل الانهيار في أفغانستان.

العالم - روسيا

وقال بيسكوف، في تصريحات؛ تعليقا على ما يتردد في بعض وسائل الإعلام بأن الرئيس بوتين عارض الوجود الأمريكي في آسيا الوسطى وأفغانستان خلال اللقاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف، إن "إعلان مثل هذه المسائل بدقة غير مقبول"، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يعلق الكرملين أو وزارة الخارجية على كل المعلومات سواء كانت صحيحة أو مغلوطة خاصة عندما يتعلق الأمر بمضمون المحادثات بين رئيسي الدولتين.

وأضاف: "يمكنني القول فقط إنه قبل حدوث الانهيار الأفغاني، تمت مناقشة موضوع أفغانستان والانسحاب المرتقب للأمريكيين من هذا البلد، حيث جرى التطرق إلى هذه القضايا في قمة جنيف"، مؤكدا أن الكرملين عادة لا يعلن التفاصيل لأن هذا أمر غير مقبول.

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الكرملين: بوتين وبايدن ناقشا انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال قمة جنيف