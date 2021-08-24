الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بوتين: روسيا لن تنجر الى "نزاع الجميع ضد الجميع" بأفغانستان

بوتين: روسيا لن تنجر الى
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر لحزب "روسيا الموحدة" اليوم الثلاثاء، إن النزاع في أفغانستان يستمر منذ عدة عقود.

العالم - روسيا

وأكد بوتين، أن موسكو تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أفغانستان لكنها لا تنوي الانجرار في "نزاع الجميع ضد الجميع".

وتابع بوتين: "تعرفون أن أفغانستان تمر اليوم بأوضاع صعبة ومقلقة. نتابع عن كثب هذه التطورات من خلال التعاون المكثف مع شركائنا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".مصرحا: "كان للاتحاد السوفييتي خبرة للوجود في هذه البلاد. ونحن تعلمنا الدروس الضرورية".

وشدد الرئيس الروسي: "بالطبع لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية في أفغانستان، ولا سيما جر قواتنا المسلحة في نزاع الجميع ضد الجميع. وكما يبدو لي هذا هو ما يحدث هناك الآن".

واعتبر بوتين أن بعض الدول ستحاول تصعيد النزاع في أفغانستان لينتشر خارج حدودها وهذا سيمثل تهديدا مباشرا لأمن روسيا.

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة.

وتزامنا مع ذلك تنفذ إدارة بايدن رحلات جوية من مطار كابل لإجلاء الرعايا الأمريكان والأوروبيين والمواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن وحلفائها خلال السنوات الماضية.

روابط ذات صلة

أفغانستان طالبان وآفاق المستقبل..

بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في أفغانستان

بوتين وتوكايف يجريان محادثات ثنائية في موسكو

بوتين: العقوبات الغربية على سورية غير قانونية وتزيد من تعقيد الأوضاع فيها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الصحة العالمية تحذّر من نفاد الإمدادات الصحية في أفغانستان

احذروا.. مشروبات تضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

وزيرا دفاع روسيا ومصر يتفقان على أوجه التعاون العسكري

ایران تنتقد نهج كوريا الجنوبية في اتباع الحظر الامیرکي  

فعالية جماهيرية مساء الأربعاء بالضفة للمطالبة بمحاسبة قتلة بنات

الكرملين: بوتين وبايدن ناقشا انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال قمة جنيف