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الأسير الفلسطيني مجاهد حامد يُعلّق إضرابه عن الطعام بعد 42يوما

الأسير الفلسطيني مجاهد حامد يُعلّق إضرابه عن الطعام بعد 42يوما
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ الأسير مجاهد حامد من بلدة سلواد (شرق رام الله)، علّق إضرابه عن الطعام الذي استمر (42) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في كانون الآخِر/يناير العام القادم.

العالم- فلسطين

وأوضح "نادي الأسير" في بيان، اليوم الثلاثاء، أنّ الأسير حامد تعرض لعمليات تنكيل ممنهجة، فاقمت مؤخرًا من وضعه الصحي، ووصل إلى مرحلة صحية صعبة، عدا عن عمليات النقل المتكررة التي واجهها، والضغط عليه في محاولة لثنيه عن الاستمرار في معركته.

ولفت النادي إلى أنّ الأسير حامد معتقل منذ 22 أيلول/سبتمبر 2020، وأصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداري مدة كل منهما ستة أشهر، وهو أسير سابق أمضى تسع سنوات في سجون الاحتلال، وبعد عام وثلاثة أشهر من الإفراج عنه، أعاد الاحتلال اعتقاله إداريًّا، وهو متزوج، وحينما اُعتقل كان ابنه الوحيد يبلغ من العمر شهرًا.

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