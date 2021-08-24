الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

سورية... الجيش السوري يستعد لمواجهة الاعمال العسكرية في محافظة درعا

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حركة حماس: الغارات الأخيرة على غزة دليل على تخبط الاحتلال

الصومال.. 18 قتيلا في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب

الامم المتحدة: ارتفاع أسعار الأغذية في سورية 102 بالمئة خلال عام

بالفيديو.. تشييع جثمان طفل فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي

كويتي يقتل والدة زوجته بعد مطاردة في الشارع

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-08-2021