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الحشد يكشف نتائج جديدة من عملية الطارمية

الحشد يكشف نتائج جديدة من عملية الطارمية
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، نتائج جديدة ضمن عمليات الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في قضاء الطارمية، حقق لواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية ، نتائج أمنية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة (الطارمية) شمالي العاصمة بغداد".

وأشارت إلى أن "حصيلة تلك العملية كانت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب ، كما تم العثور على وكر للعصابات الإرهابية يحتوي 6 مخازن بندقية كلاشنكوف، 400 إطلاقة بندقية كلاشنكوف، 100 فرشة تنظيف بندقية، إبرتي بندقية كلاشنكوف، 10 إطلاقة تنوير، 4 نابض مخزن بندقية وتفتيش جميع الدور والبساتين والأراضي الزراعية ، وتدقيق معلومات 44 مواطناً ،وتفتيش 4 بحيرة اسماك، و59 بستاناً ،و27 بزلا، وفتح 5 شوارع، وانشاء معبرين ، وقد بلغت المساحة الاجمالية التي تم تفتيشها من قبل ابطال لواء المهمات الخاصة اكثر من 5 كم مربع".

وأكد البيان، أن "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل انتشارها الأمني المكثف لغرض تحقيق الأهداف المرسومة وفق الخطط المعدة مستخدمة إمكانيات وقدرة رجالها الابطال بهدف إحكام السيطرة الكاملة على المنطقة، وتطهيرها من العناصر الإرهابية".

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