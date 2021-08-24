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بالفيديو.. تركيا تشن هجوما عسكريا كبيرا على أراضي العراق!

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن "الوزير، خلوصي أكار، أشرف من مركز عمليات القوات الجوية، على عملية تدمير 28 هدفا لعناصر "حزب العمال الكردستاني"، بشمال العراق"، رغم اعتراض بغداد المستمر على خرق سيادتها من قبل تركيا.

العالم - تركيا

وقامت الوزارة بنشر صور ومشاهد للعمليات الجوية، لافتة إلى أنها "استهدفت 28 هدفا لإرهابيي "بي كا كا"، دمرت خلالها مقرات قيادية وملاجئ ومستودعات أسلحة عائدة للمنظمة الانفصالية".

وبحسب وكالة الأناضول، رافق أكار في مركز العمليات الجوية كل من رئيس الأركان العامة، يشار غولر، وقائدا القوات البرية، الفريق موسى أف سيفر، والبحرية، عدنان أوزبال.

وطالبت بغداد أنقرة أكثر من مرة لسحب قواتها من اراضي العراق ووقف انتهاك السيادة العراقية، إلا ان انقرة تصر على متابعة عملياتها العسكرية معتبرة ذلك متعلقا بأمنها القومي.

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